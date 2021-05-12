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Инициативу Евгения Нифантьева о строительстве 100 новых бассейнов поддержали в Московском обществе детских врачей

22:11
  • среда
  • 12 мая 2021

Это особенно важно в постковидный период

В Московском обществе детских врачей поддержали инициативу построить в столице 100 новых бассейнов за пять лет, передает АГН "Москва".

"У меня у самой двое детей. Когда мой младший сын пошел на пение, то его педагог сразу нам сказал: бассейн – обязательно. Потому что мальчишка часто болел. И нам это помогло. Кстати, меня саму отдали в секцию по плаванию в пять лет", – отметила Ирина Фарбер, кандидат медицинских наук, ассистент кафедры детских болезней в 1-м МГМУ имени Сеченова, член Московского общества детских врачей.

По ее словам, наличие бассейна в шаговой доступности от дома и возможность свободно заниматься плаванием играют важную роль в вопросе сохранения детского здоровья, особенно в постковидный период.

Так Фарбер прокомментировала инициативу члена Общественной палаты России Евгения Нифантьева построить в Москве 100 новых бассейнов в течение ближайших пяти лет.

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