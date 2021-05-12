"Локомотив" в 9-й раз выиграл Кубок России по футболу

В финале были повержены "Крылья Советов"

В Нижнем Новгороде завершился финальный матч розыгрыша Кубка России по футболу. Московский "Локомотив" выиграл у самарских "Крыльев Советов", итоговый счет - 3:1.

Авторами забитых мячей в составе "железнодорожников" стали Франсуа Камано, Федор Смолов и Мурило. Единственный гол самарцев на свой счет записал Владислав Сарвели.

Это уже девятый кубок для "Локомотива" - лучший результат в истории турнира. "Крылья Советов" играли в финальном матче во второй раз.

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