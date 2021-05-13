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Афроамериканец "сменил" цвет кожи и ограбил 30 квартир в Беверли-Хиллз

08:33
  • четверг
  • 13 мая 2021

Злоумышленник поставил следователей в тупик

Расовые безобразия утомили Америку, прошлись отголоском по Европе. Пока самые сознательные жили страстями и боролись за справедливость, самые смекалистые быстро использовали ситуацию для личного обогащения, сообщает "ТВ Центр".
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Вот он, наш герой. Роким Проуэлл, 30 лет. Живет в США. За год 30 краж, не где-нибудь, а в Беверли-Хиллз. По гламурным отчетам мы знаем, что там прописались все богатые и знаменитые - от рок-звезд до голливудских красоток. Кристина Агилера, Сильвестр Сталлоне, Мадонна - лишь малая часть списка. Не то чтобы у знаменитостей бриллианты по террасе были разбросаны или камеры наблюдения оказались никуда не годными муляжами.

Роким Проуэлл обладал воображением! Идея проще некуда, дерзости было не занимать, чужое добро манило, как священный грааль. Чернокожий злоумышленник превращался в кудрявого белого интеллигента в очках – такой и мухи не обидит. Следователи в Беверли-Хиллз целый год ломали головы и отбрасывали одну версию за другой.

Пока самый смышленый не заметил, что на видеозаписи у героя вечно приоткрыт рот. Тут и пришла мысль о маске, которую использовал преступник. Нашли, задержали. Добро торжествует.

Далеко за идеями Рокиму Проуэллу ходить не пришлось. В эпоху разгула толерантности, когда русских князей на экране играют чернокожие, сама жизнь подсказывает: нужно перевоплощаться. Вот русский князь Ростов из сериала про Екатерину Великую. В исполнении Абрахами Попула. Неправдоподобно? Зато толерантно. И с юмором.

Наши зрители назвали его князь Ростов-на-Конго. Даже всего навидавшиеся европейские поклонники кино иногда изумляются прихотливым фантазиям режиссеров. Так, в британском мини-сериале "Анна Болейн" супругу Генриха VIII доверили изобразить темнокожей актрисе Джоди Тёрнер-Смит. Тут даже ироничных и терпеливых британцев прорвало.

Борьба за разного рода терпимость быстро превращается в шоу с покаянием, гневом, пристрастием. Всегда будет тот, кто найдет выгоду для себя. Роким Проуэлл, обшаривший 30 вилл в Беверли Хиллс, конечно, не наш герой, но его случай лишний раз подтверждает: идеи толерантности и расовой терпимости можно довести до полного абсурда.

Забудем про цвет кожи. Даже он обманчив. И напоминает нам о том, что в действительности все не так, как на самом деле.

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