Политолог объяснил, почему Зеленский хочет "разгромить" Медведчука

Чего боится президент Украины?

К чему в итоге приведут обвинения в адрес одного из лидеров партии "Оппозиционная платформа - За жизнь"? Какова вероятность, что Виктор Медведчук окажется в тюрьме? И зачем Киеву нужно это показательное преследование?

На вопросы Алексея Фролова в эфире программы "События. 25-й час" ответил политолог Сергей Марков.

"Зеленский хочет разгромить Медведчука. Не просто разгромить - он хочет украсть у Медведчука телеканалы, бизнес, деньги, собственность, политические структуры, избирателей. Потому что Зеленский очень боится, что его избиратель массово начал уходить к Медведчуку", - отметил Марков.

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