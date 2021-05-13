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Политолог объяснил, почему Зеленский хочет "разгромить" Медведчука

08:50
  • четверг
  • 13 мая 2021

Чего боится президент Украины?

К чему в итоге приведут обвинения в адрес одного из лидеров партии "Оппозиционная платформа - За жизнь"? Какова вероятность, что Виктор Медведчук окажется в тюрьме? И зачем Киеву нужно это показательное преследование?
Медведчук счел предъявленные ему обвинения необоснованными и политическими

На вопросы Алексея Фролова в эфире программы "События. 25-й час" ответил политолог Сергей Марков.

"Зеленский хочет разгромить Медведчука. Не просто разгромить - он хочет украсть у Медведчука телеканалы, бизнес, деньги, собственность, политические структуры, избирателей. Потому что Зеленский очень боится, что его избиратель массово начал уходить к Медведчуку", - отметил Марков.

Полный комментарий эксперта смотрите в видео

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