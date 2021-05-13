ТВЦ
open menu
  • поиск по дате
  • поиск по новостям
  • поиск по телеканалу
open menu NASTROENIE.TV
НОВОСТИ

Пострадавшие при стрельбе в Казани доставлены в московские больницы

08:27
  • четверг
  • 13 мая 2021

Состояние одного из детей оценивается как крайне тяжелое

Пятеро детей и четверо взрослых, доставленных накануне бортом МЧС из Казани, проходят лечение в клиниках столицы. Об этом сообщает "ТВ Центр".

Состояние 9-летнего мальчика, получившего ранение,  остается крайне тяжелым, но стабильным. Еще четверо находятся в тяжелом состоянии. По прибытии в Москву, одних пострадавших в лечебные заведения доставили вертолетами, других - на реанимобилях.

В больнице Казани сейчас остаются 14 детей. Один ребенок выписан. Спасти их жизни удалось благодаря  профессионализму медиков.

Накануне районный суд столицы Татарстана арестовал на два месяца обвиняемого в нападении на школу Ильназа Галявиева. Он полностью признал свою вину. Расследованием дела будет заниматься Центральный аппарат СКР.

Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен" Еще больше новостей - у нас в Telegram
Новости по теме
Транспортировка пострадавших при стрельбе в Казани
Транспортировка пострадавших при стрельбе в Казани
Пострадавшие при стрельбе в Казани
Пострадавшие при стрельбе в Казани
Пострадавшие при стрельбе в Казани
Пострадавшие при стрельбе в Казани
МЧС России
МЧС России
Пострадавшие при стрельбе в Казани
Пострадавшие при стрельбе в Казани
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ
Copyright © 2007-2021 АО «ТВ Центр»
На сайте работает система коррекции ошибок. Обнаружив неточность в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.
Реклама на сайте +7 (495) 785-41-06
Реклама в эфире телеканала +7 (495) 785-41-31 reklama@tvc.ru
Телефон для справок +7 (495) 959-3900. E-mail: web@tvc.ru

Партнеры сайта:

проект Активный гражданин

проект Георгиевская лента онлайн

Сетевое издание "ТВ Центр-Москва". 16+. Учредитель - АО "ТВ Центр". Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-63915 от 09 декабря 2015 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор - Быстрицкая Ю. А.
Сетевое издание "ТВ Центр - Москва" выпускается при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы.
На сайте могут демонстрироваться табачные изделия. Потребление табака вредит вашему здоровью.