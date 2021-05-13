Пострадавшие при стрельбе в Казани доставлены в московские больницы

Состояние одного из детей оценивается как крайне тяжелое

Пятеро детей и четверо взрослых, доставленных накануне бортом МЧС из Казани, проходят лечение в клиниках столицы. Об этом сообщает "ТВ Центр".

Состояние 9-летнего мальчика, получившего ранение, остается крайне тяжелым, но стабильным. Еще четверо находятся в тяжелом состоянии. По прибытии в Москву, одних пострадавших в лечебные заведения доставили вертолетами, других - на реанимобилях.

В больнице Казани сейчас остаются 14 детей. Один ребенок выписан. Спасти их жизни удалось благодаря профессионализму медиков.

Накануне районный суд столицы Татарстана арестовал на два месяца обвиняемого в нападении на школу Ильназа Галявиева. Он полностью признал свою вину. Расследованием дела будет заниматься Центральный аппарат СКР.

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