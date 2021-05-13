Последствия сильного паводка под Хабаровском показали на видео

Растет число подтопленных населенных пунктов
В Хабаровском крае большая вода захватывает новые территории. Наиболее сложная обстановка в Николаевском районе. Там число подтопленных населенных пунктов увеличилось до шести, сообщает "ТВ Центр".
В опасной зоне оказались 64 дома, в которых проживают 255 человек, и около 80 придворовых территорий. Подмыты три участка поселковых дорог. МЧС подготовило два пункта временного размещения в поселках Красное и Маго, которые еще недавно сами были в эпицентре половодья. Туда доставлены 7 человек, среди них - пятеро детей.
Спасатели оказывают всю необходимую помощь жителям. В районе подтопленного моста оборудована лодочная переправа.
Ледоход на Амуре продолжается. И в ближайшее время ожидают подъема уровня воды в реке на метр, что близко к опасным отметкам.Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен" Еще больше новостей - у нас в Telegram