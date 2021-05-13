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Последствия сильного паводка под Хабаровском показали на видео

08:49
  • четверг
  • 13 мая 2021

Растет число подтопленных населенных пунктов

В Хабаровском крае большая вода захватывает новые территории. Наиболее сложная обстановка в Николаевском районе. Там число подтопленных населенных пунктов увеличилось до шести, сообщает "ТВ Центр".
В российских регионах стремительно ухудшается паводковая ситуация

В опасной зоне оказались 64 дома, в которых проживают 255 человек, и около 80 придворовых территорий. Подмыты три участка поселковых дорог. МЧС подготовило два пункта временного размещения в поселках Красное и Маго, которые еще недавно сами были в эпицентре половодья. Туда доставлены 7 человек, среди них - пятеро детей.

Спасатели оказывают всю необходимую помощь жителям. В районе подтопленного моста оборудована лодочная переправа.

Ледоход на Амуре продолжается. И в ближайшее время ожидают подъема уровня воды в реке на метр, что близко к опасным отметкам.

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