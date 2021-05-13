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Россиянам покажут редкие фильмы об освоении Арктики

09:40
  • четверг
  • 13 мая 2021

Один из них снят 100 лет назад

В Москве в преддверии акции "День полярного кино" состоялась пресс-конференция. Там рассказали о предстоящем мероприятии, в рамках которого планируют показ восьми архивных фильмов о разных эпизодах освоения Севера. В их числе есть и уникальные, отмечает "ТВ Центр".

Например, лента об экспедиции Георгия Седова, снятая в 1913 году одним из её участников, или картина о спасении "папанинцев". Акция запланирована на 22 мая. Она пройдет в рамках проекта "Неизвестные герои Севера" при поддержке Фонда президентских грантов.

"Сегодня борьба за Арктику только начинается, она еще впереди. Я не сомневаюсь, что в ближайшие годы, в ближайшие десятилетия мы обязательно услышим, увидим и почувствуем на себе притязания  других стран, которые будут, возможно, подвергать сомнению те исторические факты, которые на самом деле существуют. Для сохранения этих фактов, для их популяризации, их продвижения, я считаю, что проект студии "Позитив-фильм" сложно переоценить", - считает депутат Государственной думы, исполняющий обязанности президента Союза городов Заполярья и Крайнего Севера Алексей Веллер.
 

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