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Мусульмане отмечают праздник Ураза-байрам

09:07
  • четверг
  • 13 мая 2021

В мечетях столицы богослужения проходят без прихожан

В четверг мусульмане всего мира отмечают Ураза-Байрам. Праздник знаменует окончание священного месяца Рамадан и многодневного поста.

В мечетях по всей России проходят торжественные намазы. Ураза-Байрам длится три дня. По традиции, накануне мусульмане наводят порядок в доме и готовят угощения, а сегодня принято приглашать родственников, друзей и соседей. А также обмениваться подарками и просить друг у друга прощения.

В мечетях Москвы богослужения будут проходить без прихожан. Такие ограничительные меры были приняты советом муфтиев из-за пандемии. За праздничной молитвой верующие смогут наблюдать по онлайн-трансляции, сообщает "ТВ Центр".

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