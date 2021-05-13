Программе "Вести" – 30 лет: как все начиналось

Сейчас ВГТРК - это крупнейший медиахолдинг страны

Ровно три десятилетия назад российские телезрители увидели первый выпуск информационной программы "Вести". С этого времени началось вещание ВГТРК. Теперь это крупнейший медиа-холдинг, его корпункты разбросаны по всему миру, а информация с экранов звучит на 53 национальных языках. Общий объем оригинального контента всех ресурсов компании превышает 160 тысяч часов в год.

Кажется, любое движение - до автоматизма. Но сердце все равно бьется чуть чаще. Нерв прямого эфира. Сегодня чувствуется столь же остро, как и 30 лет назад. В мае 91-го эта "тройка" влетела в информпространство доживающего последние месяцы Советского Союза.

Команда амбициозных новичков. Они пере-придумывали новостное телевидение. Яркое и живое. По сравнению с привычными зрителю степенными дикторами Центральной телестудии это была совсем другая картинка. В режиме прямого эфира росли, набирались опыта. Показывая и проживая вместе со своим зрителем самые важные события в жизни страны.

"Это школа, которая учит тебя любить людей. Любить жизнь. Любить свою Родину. Защищать ее. Открывать новые имена, новые горизонты. Новое понимание мира. И так из года в год", - сказала Мария Ситтель.

За три десятилетия эта школа уже выучила сотни, если не тысячи теле-профессионалов. Ведущие и корреспонденты. Режиссеры и операторы. Лучшие медиа-менеджеры.

"И скорость принятия решений. И работа в эфире. И работа в прямом эфире. Наши руководители в "Вестях" всегда подробно рассказывали, что было так. Что было не так. Мы это впитывали, учились. Я до сих пор помню эти уроки и до сих пор благодарна", - говорит Маргарита Симоньян.

Сегодня они делают российское телевидение на других каналах. Но азы профессии когда-то постигали в "Вестях". И часто экстерном.

Всегда на передовой – будь то военные действия или напряженные дипломатические переговоры. Фиксировать события, происходящие практически в любой точке планеты. Такой разветвленной сети корреспондентских бюро, как у ВГТРК, не было и нет ни у одной новостной службы мира. И работает она в режиме нон-стоп.

В телевизионном мире не то, что день. Минута, порой, это очень много. За каждую секунду эфира за кадром отвечает выпускающая бригада новостей. Ее структуру - от группы продюсеров до шеф-редакторов и режиссеров - тоже придумывали в "Вестях". И теперь используют на других каналах.

"Для меня "вестевская школа" - это умение работать в команде. Когда не бывает людей на вторых, на третьих ролях. Важны операторы, важны продюсеры. Важен любой человек, который участвует в этом процессе. Который создает этот продукт", - рассказала шеф-редактор итогово-аналитической программы "Воскресное время" Елена Коробова.

Сегодня ВГТРК - крупнейший медиахолдинг страны. В сутках у которого почти 5 сотен эфирных часов. 4 федеральных канала и 19 тематических кабельных, 4 радиостанции. И 79 региональных студий.

Екатерина Выскребенцева, "ТВ Центр".

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