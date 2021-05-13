Установлена связь заболеваемости COVID-19 с погодой

Число обнаруженных штаммов коронавируса растет

Число обнаруженных по всему миру различных штаммов коронавируса множится. Многие из них настолько же опасны, как бразильский, британский или индийский. К сожалению, некоторые из этих разновидностей вируса уже появились в России, сообщила профессор Школы системной биологии Университета Джорджа Мейсона Анча Баранова.

"Они между собой конкурируют, и какой их них в какой местности победит, пока не ясно. Я думаю, что в ближайшие месяц-два в России все определит погода", - заявила Баранова агентству РИА Новости.

Биолог пояснила: в пасмурную и дождливую погоду люди собираются по домам и в больших помещениях, что способствует быстрому распространению коронавируса. А в сухую и жаркую погоду всплеска заболеваемости можно не ожидать, передача вируса от человека к человеку снизится.

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