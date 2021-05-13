В Госдуме захотели привлечь Росгвардию к охране школ

Трагедия в Казани заставила многих пересмотреть отношение к безопасности детей

В России охрану школ могут поручить Росгвардии, с такой инициативой выступили в "Справедливой России". Предполагается, что идею в течение двух недель направят на рассмотрение в правительство.

Как заявил зампред фракции Олег Шеин, в стране следует перестроить всю систему охраны школ. При этом родители не должны платить за это, поскольку "безопасность не должна зависеть от доходов людей", убежден депутат.

С инициативой согласна и глава комитета Совфеда по науке, образованию и культуре Лилия Гумерова. "Сегодня большинство школ нашей страны охраняется частными охранными предприятиями. Как правило, сотрудники — люди пенсионного возраста, что не очень эффективно. Я полностью поддерживаю предложение о том, что охраной наших школ должны заниматься профессионалы", - считает она.

Первый зампред комитета по образованию и науке Геннадий Онищенко отметил, что сейчас во многие школы беспрепятственно могут пройти посторонние, и с этим надо бороться. "Этот парень в Казани уже окончил школу, но спокойно туда вошел. В учреждениях должна сидеть не женщина в форме. У нас же есть гвардейцы и цифровые технологии. В каждой школе необходимо установить наблюдение, которое могло бы различать всех входящих. Не нужно пускать туда тех, кто не имеет к ней отношения", - заявил Онищенко.

При этом член Центрального комитета КПРФ Дмитрий Новиков подчеркнул, что привлечение Росгвардии к охране школ не должно "раздуть" штат. В качестве решения этого вопроса депутат предложил принятие на федеральное финансирование затраты, с которыми сами школы справиться не могут.

Первый зампред комитета Госдумы по обороне Александр Шерин в свою очередь заявил, что одного сотрудника Росгвардии на школу будет недостаточно, поэтому учебные заведения также следует огораживать заборами, а в программу обучения возвращать начальную военную подготовку, передают "Известия". "Сотрудники Росгвардии получают зарплату, государство уже несет затраты на их содержание. То есть теперь сотрудник государственной силовой структуры будет не в казарме, а в школе", — добавил он.

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