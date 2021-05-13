Зной пустыни накроет центр России в ближайшие дни

Будут побиты все температурные рекорды

Синоптики готовятся в ближайшие дни фиксировать новые температурные рекорды. Аномальное тепло в центральную часть России принесет зной из пустыни Каракумы. С 18 мая воздух в Москве будет прогреваться до 30 градусов, сообщил ведущий сотрудник центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец.

"Усилится юго-восточная тяга, и весь тот среднеазиатский зной Каракумских пустынь попрет к нам… Мы окажемся в зоне аномального тепла, когда температура воздуха ночью будет 13-18, а днем - 25-30 градусов. Это произойдет где-то к 18-19 мая", - цитирует эксперта ТАСС.

По словам метеоролога, климатическая норма для конца второй декады мая в Москве - плюс 18 градусов, и она будет превышена сразу на 7-12 градусов. Тишковец отметил, что с наступлением аномальной жары в столице может быть побит рекорд 1897 года для 18 мая – в этот день ожидается до 28 градусов выше ноля.

Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен"

Еще больше новостей - у нас в Telegram