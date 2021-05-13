Власти рассказали о состоянии раненных в Казани детей

В больницах Казани остались 14 детей

Состояние 14 детей, пострадавших при стрельбе в школе Казани и оставшихся на лечении в городе, стабильное. Как сообщили власти Татарстана, их жизни ничего не угрожает.

"Они находятся под круглосуточным медицинским наблюдением", - сообщила руководитель пресс-службы президента Татарстана Лилия Галимова. Ее слова приводит ТАСС.

Стрельба в школе №175 в Казани произошла 11 мая. 19-летний Ильназ Галявиев зашел в здание и открыл огонь из автоматического оружия. Погибли девять человек, в том числе семеро детей. 23 человека попали в больници. Накануне девять пострадавших, в том числе пятеро детей доставили на лечение в Москву.

Суд в Казани накануне заключил Галявиева под стражу на два месяца. Свою вину молодой человек признал.

Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен"

Еще больше новостей - у нас в Telegram