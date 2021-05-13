Названо условие для спада заболеваемости коронавирусом в России

Она считает, что это произойдет до вакцинации 70% населения страны

Снижение заболеваемости коронавирусной инфекцией в России может начаться, когда прививку от COVID-19 сделают 30% населения, считает профессор Школы системной биологии Университета Джорджа Мейсона Анча Баранова.

Многие специалисты полагают, что заболеваемость пойдет на спад лишь тогда, когда вакцинированными будут 50-70% жителей. Однако Баранова придерживается другой точки зрения.

"В США заболеваемость пошла на спад, потому что в США вакцинированных намного больше, чем в России. Более 50% населения уже в США провакцинированы. Я оптимист, и думаю, что 30% вакцинированных - это такой порог, когда заболеваемость начинает идти на спад", - заявила эксперт.

При этом на сегодняшний день в России обе дозы вакцины от COVID-19 получили менее 10% граждан. По словам Барановой, такие показатели пока не позволяют говорить о снижении заболеваемости благодаря вакцинам, передает РИА Новости.

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