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Военная элита США усомнилась в психическом здоровье Байдена

09:25
  • четверг
  • 13 мая 2021

Открытое письмо подписали более сотни экс-генералов

Психическое и физическое состояние президента США Джо Байдена вызывает опасения у американской военной элиты. 120 отставных генералов подписались под открытым письмом, в котором обвинили нынешнюю администрацию в атаке на конституционные права граждан США.
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"Нельзя игнорировать психическое и физическое состояние главнокомандующего. Он должен быть способен быстро принимать точные решения в сфере национальной безопасности, включая жизнь и здоровье, где угодно, днем и ночью", — приводит текст письма РИА Новости.

Американцы в соцсетях пишут, что у лидера США явные признаки деменции. Комментаторы уверены, что Байден не сможет выдержать прямую конкуренцию с президентом России, а политика его администрации ведет к разрушению страны.

Отставные генералы же пишут, что Белый дом "запустил в диктаторской манере полномасштабную атаку на конституционные права американских граждан". Военные напоминают, что администрация Байдена быстро подписала в обход Конгресса США свыше 50 исполнительных указов, которые отменили "эффективную политику" предыдущего президента США. Авторы письма призывают провести честные и справедливые выборы, которые бы точно отражали волю народа.

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