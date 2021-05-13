Военная элита США усомнилась в психическом здоровье Байдена

Открытое письмо подписали более сотни экс-генералов

Психическое и физическое состояние президента США Джо Байдена вызывает опасения у американской военной элиты. 120 отставных генералов подписались под открытым письмом, в котором обвинили нынешнюю администрацию в атаке на конституционные права граждан США.

"Нельзя игнорировать психическое и физическое состояние главнокомандующего. Он должен быть способен быстро принимать точные решения в сфере национальной безопасности, включая жизнь и здоровье, где угодно, днем и ночью", — приводит текст письма РИА Новости.

Американцы в соцсетях пишут, что у лидера США явные признаки деменции. Комментаторы уверены, что Байден не сможет выдержать прямую конкуренцию с президентом России, а политика его администрации ведет к разрушению страны.

Отставные генералы же пишут, что Белый дом "запустил в диктаторской манере полномасштабную атаку на конституционные права американских граждан". Военные напоминают, что администрация Байдена быстро подписала в обход Конгресса США свыше 50 исполнительных указов, которые отменили "эффективную политику" предыдущего президента США. Авторы письма призывают провести честные и справедливые выборы, которые бы точно отражали волю народа.

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