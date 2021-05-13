В офисе Зеленского объяснили, почему "Квартал 95" не высмеивает его

Зеленский является основателем "Квартала 95"

Заместитель главы офиса президента Украины Юрий Костюк объяснил, почему юмористы "Квартала 95" не шутят о Владимире Зеленском.

Костюк отметил, что после избрания Зеленского главой государства артистам стало сложнее придумывать шутки про главу государства. "Когда начинаешь критиковать президента, это странно, потому что у тебя есть его телефон, ты можешь набрать и все ему сказать, зачем через сцену это делать. Это была сатира. И теперь ее стало меньше", - считает Костюк.

По его словам, на Украине многие считают артистов "Квартала 95" близкими друзьями Зеленского, и из-за этого юмористы "в каких-то вещах" испытывают дискомфорт.

Также Костюк подчеркнул, что артистов не просят шутить над противниками Зеленского, они делают это по собственной инициативе, передает LB.ua.

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