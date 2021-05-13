ТВЦ
open menu
  • поиск по дате
  • поиск по новостям
  • поиск по телеканалу
open menu NASTROENIE.TV
НОВОСТИ

В офисе Зеленского объяснили, почему "Квартал 95" не высмеивает его

09:55
  • четверг
  • 13 мая 2021

Зеленский является основателем "Квартала 95"

Заместитель главы офиса президента Украины Юрий Костюк объяснил, почему юмористы "Квартала 95" не шутят о Владимире Зеленском.

Зеленский рассказал о сдерживании "российской агрессии"
"Вывеска вам ничего не даст": Украине посоветовали не педалировать тему НАТО

Костюк отметил, что после избрания Зеленского главой государства артистам стало сложнее придумывать шутки про главу государства. "Когда начинаешь критиковать президента, это странно, потому что у тебя есть его телефон, ты можешь набрать и все ему сказать, зачем через сцену это делать. Это была сатира. И теперь ее стало меньше", - считает Костюк.

По его словам, на Украине многие считают артистов "Квартала 95" близкими друзьями Зеленского, и из-за этого юмористы "в каких-то вещах" испытывают дискомфорт.

Также Костюк подчеркнул, что артистов не просят шутить над противниками Зеленского, они делают это по собственной инициативе, передает LB.ua.

Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен" Еще больше новостей - у нас в Telegram
Главное сегодня
Владимир Зеленский
Владимир Зеленский
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ
Copyright © 2007-2021 АО «ТВ Центр»
На сайте работает система коррекции ошибок. Обнаружив неточность в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.
Реклама на сайте +7 (495) 785-41-06
Реклама в эфире телеканала +7 (495) 785-41-31 reklama@tvc.ru
Телефон для справок +7 (495) 959-3900. E-mail: web@tvc.ru

Партнеры сайта:

проект Активный гражданин

проект Георгиевская лента онлайн

Сетевое издание "ТВ Центр-Москва". 16+. Учредитель - АО "ТВ Центр". Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-63915 от 09 декабря 2015 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор - Быстрицкая Ю. А.
Сетевое издание "ТВ Центр - Москва" выпускается при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы.
На сайте могут демонстрироваться табачные изделия. Потребление табака вредит вашему здоровью.