ТВЦ
open menu
  • поиск по дате
  • поиск по новостям
  • поиск по телеканалу
open menu NASTROENIE.TV
НОВОСТИ

Израиль готовит наземную операцию в секторе Газа

11:48
  • четверг
  • 13 мая 2021

Обстановка на границе с Палестиной обостряется

Израиль готовится к проведению наземной операции в секторе Газа. Приказ о начале кампании ещё не отдан, но её план представят главе генштаба уже в четверг. Об этом сообщили в пресс-службе армии.
"Настоящий терроризм": что говорят о противостоянии Израиля и ХАМАС мирные жители

Этим утром в секторе Газа, как и весь день накануне, рвутся снаряды. Израиль заявляет, что наносит точечные удары по боевикам ХАМАС и "Исламского джихада" (деятельность организации запрещена в России, - прим. ред.), но ракеты попадают и в жилые кварталы. В первый день мусульманского праздника Ураза-байрам жители Газы пришли в мечети на молитву, опасаясь новых обстрелов.

Удары Израиля в полной мере смогли почувствовать на себе сотрудники бюро Associated Press в Газе. Ракета взорвалась буквально в нескольких метрах от здания. Штаб-квартира агентства находится в Нью-Йорке, а США, как известно, являются ближайшим союзником Израиля. За четыре дня обстрелов в Газе погибли свыше 70 человек, из них 16 детей. Сотни палестинцев ранены.

Президент Палестины Махмуд Аббас накануне поздно вечером собрал экстренное совещание руководства автономии и потребовал от Израиля и США прекратить агрессию.

"Иерусалим - это сердце и душа Палестины. И нет мира, безопасности и стабильности без его полного освобождения и возвращения арабскому народу. Я обращаю свои слова конкретно к Америке и Израилю: хватит, оставьте нас. Мы не покинем нашу родину, мы не покинем нашу страну. Прекратите оккупацию нашей земли", - заявил он.

Джо Байден отвечая на прямой вопрос журналистов по ситуации на Ближнем востоке, традиционно заявил, что Вашингтон поддерживает Израиль. "Я разговаривал с премьер-министром Израиля Нетаньяху и очень скоро сделаю заявление по этому поводу. Я надеюсь на скорейшее окончание конфликта. Но Израиль имеет право защищать себя", - сказал Байден.

Израильские города также подвергаются массированным атакам со стороны Газы. Наибольшее число ракет падает в Ашкелоне и Ашдоде. Сегодня военное крыло движения ХАМАС "Бригады аль-Кассам" заявило, что нанесло ракетный удар по Иерусалиму и Тель-Авиву.

На фоне военной эскалации всему Израилю нарастает межобщинное насилие. На улицах толпы арабов и евреев избивают людей, громят магазины и поджигают машины. В городах Лод, Хеврон и других усиленные полицейские патрули, введен комендантский час, но то и дело все равно вспыхивают столкновения.

Генсек ООН Антониу Гутерриш призвал стороны к деэскалации. При этом Совет безопасности уже дважды собирался на этой неделе, но так и не смог согласовать совместное заявление по обострению конфликта между Палестиной и Израилем. Источник в Собвезе сообщил, что документ блокируют США. Созвать новое заседание сегодня призвали Китай, Норвегия и Тунис. Тем временем появились сообщения, что Израиль готовит наземную операцию в секторе Газа.

Алексей Платонов, "ТВ Центр".

Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен" Еще больше новостей - у нас в Telegram
Читайте также:
Новости по теме
Военнослужащие армии Израиля
Военнослужащие армии Израиля
Последствия авиаудара Израиля по сектору Газаа
Последствия авиаудара Израиля по сектору Газаа
Пострадавшие в результате авиаудара Израиля по сектору Газаа
Пострадавшие в результате авиаудара Израиля по сектору Газаа
Работа ПВО Израиля
Работа ПВО Израиля
Обострение Палестино-израилевского конфликта
Обострение Палестино-израилевского конфликта
Столкновения палестинцев с полицией Израиля
Столкновения палестинцев с полицией Израиля
Работа ПВО Израиля
Работа ПВО Израиля
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ
Copyright © 2007-2021 АО «ТВ Центр»
На сайте работает система коррекции ошибок. Обнаружив неточность в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.
Реклама на сайте +7 (495) 785-41-06
Реклама в эфире телеканала +7 (495) 785-41-31 reklama@tvc.ru
Телефон для справок +7 (495) 959-3900. E-mail: web@tvc.ru

Партнеры сайта:

проект Активный гражданин

проект Георгиевская лента онлайн

Сетевое издание "ТВ Центр-Москва". 16+. Учредитель - АО "ТВ Центр". Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-63915 от 09 декабря 2015 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор - Быстрицкая Ю. А.
Сетевое издание "ТВ Центр - Москва" выпускается при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы.
На сайте могут демонстрироваться табачные изделия. Потребление табака вредит вашему здоровью.