Израиль готовит наземную операцию в секторе Газа

Обстановка на границе с Палестиной обостряется

Израиль готовится к проведению наземной операции в секторе Газа. Приказ о начале кампании ещё не отдан, но её план представят главе генштаба уже в четверг. Об этом сообщили в пресс-службе армии.

Этим утром в секторе Газа, как и весь день накануне, рвутся снаряды. Израиль заявляет, что наносит точечные удары по боевикам ХАМАС и "Исламского джихада" (деятельность организации запрещена в России, - прим. ред.), но ракеты попадают и в жилые кварталы. В первый день мусульманского праздника Ураза-байрам жители Газы пришли в мечети на молитву, опасаясь новых обстрелов.

Удары Израиля в полной мере смогли почувствовать на себе сотрудники бюро Associated Press в Газе. Ракета взорвалась буквально в нескольких метрах от здания. Штаб-квартира агентства находится в Нью-Йорке, а США, как известно, являются ближайшим союзником Израиля. За четыре дня обстрелов в Газе погибли свыше 70 человек, из них 16 детей. Сотни палестинцев ранены.

Президент Палестины Махмуд Аббас накануне поздно вечером собрал экстренное совещание руководства автономии и потребовал от Израиля и США прекратить агрессию.

"Иерусалим - это сердце и душа Палестины. И нет мира, безопасности и стабильности без его полного освобождения и возвращения арабскому народу. Я обращаю свои слова конкретно к Америке и Израилю: хватит, оставьте нас. Мы не покинем нашу родину, мы не покинем нашу страну. Прекратите оккупацию нашей земли", - заявил он.

Джо Байден отвечая на прямой вопрос журналистов по ситуации на Ближнем востоке, традиционно заявил, что Вашингтон поддерживает Израиль. "Я разговаривал с премьер-министром Израиля Нетаньяху и очень скоро сделаю заявление по этому поводу. Я надеюсь на скорейшее окончание конфликта. Но Израиль имеет право защищать себя", - сказал Байден.

Израильские города также подвергаются массированным атакам со стороны Газы. Наибольшее число ракет падает в Ашкелоне и Ашдоде. Сегодня военное крыло движения ХАМАС "Бригады аль-Кассам" заявило, что нанесло ракетный удар по Иерусалиму и Тель-Авиву.

На фоне военной эскалации всему Израилю нарастает межобщинное насилие. На улицах толпы арабов и евреев избивают людей, громят магазины и поджигают машины. В городах Лод, Хеврон и других усиленные полицейские патрули, введен комендантский час, но то и дело все равно вспыхивают столкновения.

Генсек ООН Антониу Гутерриш призвал стороны к деэскалации. При этом Совет безопасности уже дважды собирался на этой неделе, но так и не смог согласовать совместное заявление по обострению конфликта между Палестиной и Израилем. Источник в Собвезе сообщил, что документ блокируют США. Созвать новое заседание сегодня призвали Китай, Норвегия и Тунис. Тем временем появились сообщения, что Израиль готовит наземную операцию в секторе Газа.

Алексей Платонов, "ТВ Центр".

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