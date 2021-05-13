За год в транспорте Москвы выявили более 400 тысяч нарушений масочного режима

По всей Росии продолжается массовая вакцинация

В Москве за минувший год выявили почти полмиллиона нарушений перчаточно-масочного режима на транспорте. Чаще всего пассажиры пренебрегали правилами безопасности весной - после отмены основных ограничений, сообщает "ТВ Центр".

Врачи предупреждают: ношение масок и перчаток по-прежнему необходимо. Сделать прививку - ещё один действенный способ защитить себя. Масштабная вакцинация идёт во всех регионах. Во Владимирской области прививочные кабинеты открывают в торговых центрах. А в Свердловской увеличивают количество мобильных пунктов.

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