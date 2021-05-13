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Эквадор намерен закупить "Спутник V"

12:12
  • четверг
  • 13 мая 2021

Российская вакцина пользуется высоким спросом во всем мире

Эквадор намерен закупить российский "Спутник V" - об этом заявил президент страны. А в другом латиноамериканском государстве - Аргентине - на массовую акцию протеста вышли медсёстры. Они требуют повысить зарплаты и обеспечить персонал средствами защиты. Участницы несли факелы в память о коллегах, умерших от ковида, сообщает "ТВ Центр".

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