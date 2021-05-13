"Империя киберзла": Британия вновь испугалась мифических русских хакеров

Лондон продолжает бездоказательно обвинять Москву

Вездесущие русские хакеры и Россия как империя киберзла. Нашу страну вновь выставили агрессором. Британский МИД назвал Москву главным противником в сфере сетевой безопасности. Для защиты от мифической угрозы Лондон выбрал традиционную тактику - нападение и бездоказательные обвинения.

Это первое большое выступление главы британского Форин-офиса, посвященное теме кибербезопасности. С места в карьер Доминик Рааб пересмотрел так воспеваемые западом демократические ценности и объявил презумпцию кибервиновности целого ряда стран. Ответственными за все преступления в виртуальном пространстве дипломат Рааб назначил Россию, Китай, Иран и Северную Корею. Без суда и следствия, даже без изобретенного Лондоном специально для Москвы "хайли лайкли ".

"Эти враждебные государственные субъекты и преступные группировки хотят подорвать сами основы нашей демократии. Но давайте внесем ясность: когда такие государства, как Россия, имеют преступников, действующих с их территории, они должны нести ответственность, преследовать их, а не укрывать", - заявил Доминик Рааб.

Россия в этом выступлении звучала чаще всего - 7 раз. Даже не просто как империя зла, а киберзла в целом. И ее отдельные структуры, в частности, правительственные и разведслужбы. Мол, Москва причастна и к атакам на парламентские выборы в Великобритании и президентские в США, хотя уже даже в Вашингтоне поняли бесперспективность траты денег налогоплательщиков на поиски пресловутого российского следа.

"Истэблишмент Великобритании, министр иностранных дел совместил такую чисто британскую русофобию и такое стремление быть самым любимым Табаки киплингским для США. И отсюда этот набор обвинений. Хотя известно, что даже президент США Байден в недавнем выступлении сказал, что нет доказательств в атаке на американский нефтепровод со стороны России", - рассуждает политолог Олег Зайцев.

Впрочем, если те же американцы темы для обвинений в кибератаках выбирают помасштабнее, то британский Форин-офис решил, видимо, не брезговать даже мелочевкой. Судя по информации, имеющейся у министра, движение гамбургеров от прилавка к потребителю российская разведка тоже отслеживает.

"Эти кибератаки представляют реальную угрозу на ежедневной основе, они хотят подорвать нашу уверенность в выполнении простых вещей, таких как проверка нашего банковского баланса или оплата заказа еды онлайн", - отметил Доминик Рааб.

Рассказал британский министр и о том, что со всем этим делать: создавать еще более широкую коалицию стран для борьбы с общими угрозами в киберпространстве. Доминик Рааб, похоже, не в курсе, что именно эту тему уже не один год на международной арене продвигает и Москва, предлагая сотрудничать в сфере информационной безопасности. Увлекшись русофобской философией, глава Форин-офиса не удосужился ознакомиться со статистикой киберпреступлений.

Хакерские атаки, которые совершают выходцы из нашей страны, составляют не более 3% от общего числа нарушений в мировом киберпространстве. При этом доля вторжений с территории тех же США в адрес России превышает 60% от общего числа.

Лилия Акиньшина, Сергей Псурцев, "ТВ Центр".

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