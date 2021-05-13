Ураганы и паводки: сюрпризы майской погоды в России

В регионах ликвидируют последствия непогоды

В Хабаровском крае устраняют последствия мощного паводка. Из-за таяния льда на Амуре оказались затоплены десятки домов и участков, размыты дороги и разрушены мосты. Наиболее сложная обстановка - в Николаевском районе. Там введён режим чрезвычайной ситуации. Часть жителей эвакуирована. А на Центральную Россию накануне обрушился ураган.

Весенний ледоход на Амуре: гигантские глыбы сносят всё на своём пути. Холодная затяжная весна осложняет ситуацию. Река промёрзла достаточно глубоко. Лёд плотный и тает очень медленно. В посёлках начались подтопления, потоки воды и льда разрушают мосты и переправы. В Николаевском районе ввели режим ЧС.

"На месте развёрнуто необходимое количество пунктов временного размещения для населения. В целом население относится с пониманием к данной ситуации. Спасатели, находящиеся на месте, оказывают адресную помощь населению", - рассказал заместитель начальника ГУ МЧС России по Хабаровскому краю Виталий Дарчия.

Тем не менее, прокуратура оказалась недовольна подготовкой к паводку. Главы двух поселений на севере Хабаровского края уже получили предупреждения. Проверка показала - мест в пунктах временного размещения на всех не хватит. Кроме того, администрация не предупредила людей о начале действия режима ЧС.

"Сегодня началась подвижка льда, и лёд уже пошёл по основному руслу реки Амур. Та протока, которая находится вблизи населённого пункта, на ней пока ещё наблюдается ледостав", - сообщил заместитель начальника ГУ МЧС России по Хабаровскому краю Андрей Прокопенко.

В центральной части страны тем временем ликвидируют последствия сильнейшего урагана. Он бушевал накануне в столице, Московской, Оренбургской областях и в Санкт-Петербурге, ветер сносил крыши, вырывал деревья. Больше двух десятков машин раздавило поваленными стволами. И синоптики предупреждают: в четверг в Москве вновь ожидается гроза с порывами до 20 метров в секунду.

Илья Данильцев, "ТВ Центр".

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