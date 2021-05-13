Джоли назвала причину одиночества после разрыва с Питтом

Их союз распался пять лет назад

О расставании Анджелины Джоли и Брэда Питта стало известно еще в 2016 году, но с тех пор актриса так и не начала новые отношения. Звезда Голливуда объяснила, почему не спешит искать нового спутника жизни.

Официально одна из самых ярких пар Голливуда развелась в 2019 году, однако судебные тяжбы между экс-супругами продолжаются до сих пор. Джоли призналась, что суды и забота о детях отнимают у нее много времени, а потому личную жизнь пришлось отодвинуть на второй план, передает E! News.

"Наверное, у меня просто очень длинный список с разными "нет". Я уже долгое время одна", - призналась актриса.

При этом она отметила, что дети уже выросли и теперь сами начали заботиться о ней. "Несколько лет назад все изменилось, и уже они думают о том, чтобы с их мамой было все в порядке", - добавила Джоли.

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