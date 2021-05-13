ТВЦ
open menu
  • поиск по дате
  • поиск по новостям
  • поиск по телеканалу
open menu NASTROENIE.TV
НОВОСТИ

Джоли назвала причину одиночества после разрыва с Питтом

10:03
  • четверг
  • 13 мая 2021

Их союз распался пять лет назад

О расставании Анджелины Джоли и Брэда Питта стало известно еще в 2016 году, но с тех пор актриса так и не начала новые отношения. Звезда Голливуда объяснила, почему не спешит искать нового спутника жизни.

Хазанов вспомнил первую встречу с женой
"Солнце светит, а у меня радости нет": Светличная пожаловалась на состояние здоровья

Официально одна из самых ярких пар Голливуда развелась в 2019 году, однако судебные тяжбы между экс-супругами продолжаются до сих пор. Джоли призналась, что суды и забота о детях отнимают у нее много времени, а потому личную жизнь пришлось отодвинуть на второй план, передает E! News.

"Наверное, у меня просто очень длинный список с разными "нет". Я уже долгое время одна", - призналась актриса.

При этом она отметила, что дети уже выросли и теперь сами начали заботиться о ней. "Несколько лет назад все изменилось, и уже они думают о том, чтобы с их мамой было все в порядке", - добавила Джоли.

Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен" Еще больше новостей - у нас в Telegram
Читайте также:
Новости по теме
Анджелина Джоли
Анджелина Джоли
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ
Copyright © 2007-2021 АО «ТВ Центр»
На сайте работает система коррекции ошибок. Обнаружив неточность в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.
Реклама на сайте +7 (495) 785-41-06
Реклама в эфире телеканала +7 (495) 785-41-31 reklama@tvc.ru
Телефон для справок +7 (495) 959-3900. E-mail: web@tvc.ru

Партнеры сайта:

проект Активный гражданин

проект Георгиевская лента онлайн

Сетевое издание "ТВ Центр-Москва". 16+. Учредитель - АО "ТВ Центр". Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-63915 от 09 декабря 2015 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор - Быстрицкая Ю. А.
Сетевое издание "ТВ Центр - Москва" выпускается при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы.
На сайте могут демонстрироваться табачные изделия. Потребление табака вредит вашему здоровью.