ТВЦ
open menu
  • поиск по дате
  • поиск по новостям
  • поиск по телеканалу
open menu NASTROENIE.TV
НОВОСТИ

Расходы россиян на туризм выросли в десять раз

10:37
  • четверг
  • 13 мая 2021

Многие отправились отдыхать во время майских праздников

В 2021 году расходы россиян на туризм во время майских праздников увеличились почти в 10 раз по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, сообщили аналитики Qiwi Business.
"Ни инфраструктуры, ни совести": Володин раскритиковал внутренний туризм

"В сегменте туристических путевок с 1 по 10 мая 2021 года объем трат вырос на 897% к аналогичному периоду 2020 года и на 15% превысил показатели того же периода 2019 года. Наибольший объем расходов зафиксирован в Москве и Московской области, Краснодарском и Красноярском краях", - подсчитали эксперты.

В праздничные дни оборот авиабилетов увеличился на 986% в сравнении с прошлым годом, а число покупок возросло на 386%. При этом в 2019 году оборот в этой категории был выше на 69%, а количество транзакций — на 61%. Лидерами по количеству потраченных средств на этот раз оказались Нижегородская область, Кабардино-Балкария, Москва и Московская область. Средний чек составил 17 508 рублей.

Что касается бронирования гостиниц, то в этой категории оборот увеличился на 809% в сравнении с 2020 годом. По сравнению с докризисным 2019 годом этот показатель снизился на 11%. Средний чек составил 10 759 рублей.

Не забыли россияне в праздничные дни и о культурных мероприятиях. Продажи билетов на спектакли, концерты и экскурсии увеличились вдвое по сравнению с 2019 годом. Средний чек составил 2 810 рублей. Регионами-лидерами по объему расходов стали Москва, Воронежская и Калининградская области, передает РИА Новости.

Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен" Еще больше новостей - у нас в Telegram
Читайте также:
Главное сегодня
Туристы
Туристы
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ
Copyright © 2007-2021 АО «ТВ Центр»
На сайте работает система коррекции ошибок. Обнаружив неточность в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.
Реклама на сайте +7 (495) 785-41-06
Реклама в эфире телеканала +7 (495) 785-41-31 reklama@tvc.ru
Телефон для справок +7 (495) 959-3900. E-mail: web@tvc.ru

Партнеры сайта:

проект Активный гражданин

проект Георгиевская лента онлайн

Сетевое издание "ТВ Центр-Москва". 16+. Учредитель - АО "ТВ Центр". Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-63915 от 09 декабря 2015 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор - Быстрицкая Ю. А.
Сетевое издание "ТВ Центр - Москва" выпускается при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы.
На сайте могут демонстрироваться табачные изделия. Потребление табака вредит вашему здоровью.