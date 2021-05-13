Расходы россиян на туризм выросли в десять раз

Многие отправились отдыхать во время майских праздников

В 2021 году расходы россиян на туризм во время майских праздников увеличились почти в 10 раз по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, сообщили аналитики Qiwi Business.

"В сегменте туристических путевок с 1 по 10 мая 2021 года объем трат вырос на 897% к аналогичному периоду 2020 года и на 15% превысил показатели того же периода 2019 года. Наибольший объем расходов зафиксирован в Москве и Московской области, Краснодарском и Красноярском краях", - подсчитали эксперты.

В праздничные дни оборот авиабилетов увеличился на 986% в сравнении с прошлым годом, а число покупок возросло на 386%. При этом в 2019 году оборот в этой категории был выше на 69%, а количество транзакций — на 61%. Лидерами по количеству потраченных средств на этот раз оказались Нижегородская область, Кабардино-Балкария, Москва и Московская область. Средний чек составил 17 508 рублей.

Что касается бронирования гостиниц, то в этой категории оборот увеличился на 809% в сравнении с 2020 годом. По сравнению с докризисным 2019 годом этот показатель снизился на 11%. Средний чек составил 10 759 рублей.

Не забыли россияне в праздничные дни и о культурных мероприятиях. Продажи билетов на спектакли, концерты и экскурсии увеличились вдвое по сравнению с 2019 годом. Средний чек составил 2 810 рублей. Регионами-лидерами по объему расходов стали Москва, Воронежская и Калининградская области, передает РИА Новости.

Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен"

Еще больше новостей - у нас в Telegram