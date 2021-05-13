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Число выявленных случаев COVID-19 в мире превысило 160 миллионов

10:05
  • четверг
  • 13 мая 2021

Лидируют по количеству заражений по-прежнему США

Число выявленных случаев заражения коронавирусом в мире перевалило за 160 миллионов. Последние данные по ситуации с COVID-19 публикует американский университет Джонса Хопкинса.
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По информации, полученной к утру 13 мая, общее количество заражений в мире со времени начала пандемии коронавируса составило 160 450 504. Скончались в общей сложности 3 331 258 пациентов с диагностированным COVID-19, сообщается на сайте универсистета.

США по-прежнему на первом месте по числу заражений. В Соединенных Штатах зарегистрировано свыше 32,8 миллиона случаев. На втором месте Индия, где общее количество заразившихся за минувшие сутки достигло 23 703 665 человек. В Бразилии, которая на третьем месте, выявлено 15 359 397 случаев COVID-19.

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