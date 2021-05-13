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Наталья Сергунина рассказала о скором открытии экскурсионного сезона на ВДНХ

10:32
  • четверг
  • 13 мая 2021

Посетителей ждет множество активностей

Экскурсионный сезон на ВДНХ откроется с 15 мая. Для посетителей подготовили прогулочный тур к цветникам, путешествие-квест и тематические экскурсии, рассказала вице-мэр Москвы Наталья Сергунина.

"Экскурсионные программы ВДНХ пользуются большой популярностью, особенно в теплое время. Вся территория комплекса - это уникальный архитектурно-парковый ансамбль. Он объединяет исторические павильоны, фонтаны, скульптурные композиции, цветники и сады, современные музейные и образовательные пространства", - рассказала она.

В частности, по Центральной аллее организован новый тур "ВДНХ цветущая". Он посвящен ландшафтному оформлению выставки. Во время квеста "Отгадай ВДНХ" горожанам предстоит определить легендарные павильоны, фонтаны и скульптуры по фотографиям их фрагментов и элементов декора.

"Экскурсия "ВДНХ цветущая" и квест "Отгадай ВДНХ" будут проходить с 15 мая по свободному расписанию в зависимости от количества заявок. Для участия необходима предварительная регистрация.

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