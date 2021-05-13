В администрации Зеленского рассказали об ожиданиях от встречи с Путиным

В Киеве считают, что многие вопросы надо обсуждать на высшем уровне

Многие вопросы в отношениях Украины с Россией следует обсуждать на высшем уровне, считают в администрации украинского лидера. Об ожиданиях Киева от возможной встречи Владимира Зеленского и президента России Владимира Путина рассказал глава офиса украинского лидера Андрей Ермак.

"Мы видим, что принципиальные вещи гуманитарного характера и в сфере безопасности до сих пор не реализованы. Есть и другие вопросы, которые правильно обсуждать именно на наивысшем уровне", — цитирует Ермака Lenta.ru со ссылкой на украинские СМИ.

Зеленский 20 апреля в видеообращении предложил Путину встретиться в любой точке Донбасса, где идет война. В свою очередь, президент России посоветовал Киеву вести переговоры с представителями ДНР и ЛНР – при этом отметил, что готов принять украинского лидера в Москве.

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