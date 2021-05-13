Косметолог раскрыла правила идеального загара

Близится лето и жаркая погода

С приходом теплых дней многие россияне начали грезить об идеальном загаре, но добиться его не так-то просто. Косметолог Татьяна Егорова рассказала, как получить бронзовую кожу и при этом не навредить здоровью.

"Для того чтобы загар получился ровным, достаточно просто не обгорать. Лучше всего загорать в утренние часы — с 07:00 до 11:00, а вечером можно с 17:00", - объяснила специалист.

Кроме того, идеальный и безопасный загар невозможен без использования солнцезацитного крема. Лучше всего отдавать предпочтение средствам с уровнем защиты SPF 50, посоветовала косметолог. По ее словам, это не только сделает цвет кожи ровным, но и позволит "закрепить" долгожданный загар и сохранить его на значительно более долгий срок. При этом средства стоит наносить максимально равномерно, а после солнечных ванн лучше использовать смягчающие кремы. Отлично для этого подойдет пантенол.

Также Егорова рекомендовала изменить рацион: чаще есть морковь и пить больше воды. Это поможет получить более насыщенный загар, передает ФАН.

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