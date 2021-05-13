ТВЦ
open menu
  • поиск по дате
  • поиск по новостям
  • поиск по телеканалу
open menu NASTROENIE.TV
НОВОСТИ

Косметолог раскрыла правила идеального загара

11:50
  • четверг
  • 13 мая 2021

Близится лето и жаркая погода

С приходом теплых дней многие россияне начали грезить об идеальном загаре, но добиться его не так-то просто. Косметолог Татьяна Егорова рассказала, как получить бронзовую кожу и при этом не навредить здоровью.

"Для того чтобы загар получился ровным, достаточно просто не обгорать. Лучше всего загорать в утренние часы — с 07:00 до 11:00, а вечером можно с 17:00", - объяснила специалист.

Кроме того, идеальный и безопасный загар невозможен без использования солнцезацитного крема. Лучше всего отдавать предпочтение средствам с уровнем защиты SPF 50, посоветовала косметолог. По ее словам, это не только сделает цвет кожи ровным, но и позволит "закрепить" долгожданный загар и сохранить его на значительно более долгий срок. При этом средства стоит наносить максимально равномерно, а после солнечных ванн лучше использовать смягчающие кремы. Отлично для этого подойдет пантенол.

Также Егорова рекомендовала изменить рацион: чаще есть морковь и пить больше воды. Это поможет получить более насыщенный загар, передает ФАН.

Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен" Еще больше новостей - у нас в Telegram
Читайте также:
Главное сегодня
Отдых на море
Отдых на море
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ
Copyright © 2007-2021 АО «ТВ Центр»
На сайте работает система коррекции ошибок. Обнаружив неточность в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.
Реклама на сайте +7 (495) 785-41-06
Реклама в эфире телеканала +7 (495) 785-41-31 reklama@tvc.ru
Телефон для справок +7 (495) 959-3900. E-mail: web@tvc.ru

Партнеры сайта:

проект Активный гражданин

проект Георгиевская лента онлайн

Сетевое издание "ТВ Центр-Москва". 16+. Учредитель - АО "ТВ Центр". Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-63915 от 09 декабря 2015 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор - Быстрицкая Ю. А.
Сетевое издание "ТВ Центр - Москва" выпускается при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы.
На сайте могут демонстрироваться табачные изделия. Потребление табака вредит вашему здоровью.