Коронавирусом в России заболели еще 8380 человек

Выздоровели 9349 человек

В России за минувшие сутки выявили 8380 случаев заражения коронавирусом. Об этом сообщили в федеральном оперативном штабе.

Больше всего новых случаев выявлено в Москве - 2787. В Подмосковье за сутки заболел 741 человек.

Выздоровели за сутки 9349 человек. Скончались 392 заболевших.

За весь период пандемии в России коронавирусом переболели 4913439 человек. Вылечились 4527878, умерли 114723 заболевших.

Как сообщили в Роспотребнадзоре, в России провели уже больше 132,4 миллиона тестов на коронавирус. Под медицинским наблюдением в целом по стране остается 498195 человек.

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