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Кабмин заявил о стабилизации цен на продукты в России

11:05
  • четверг
  • 13 мая 2021

Ряд товаров все еще требует пристального внимания

Цены на социально значимые товары в России стабилизируются. К такому выводу пришло правительство по итогам совещания у первого вице-премьера Андрея Белоусова. В то же время, отмечается, что некоторые позиции все еще требуют пристального внимания.
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"Обсудили ситуацию с продовольственными товарами, цены на которые постепенно стабилизируются. Особого внимания все еще требует ряд позиций, в том числе яйца, гречневая крупа, пшеничный хлеб и подсолнечное масло, сахар", - говорится в сообщении на сайте кабмина.

Вице-премьер поручил министерствам ускорить работу по созданию механизма анализа цен на мировых рынках. Это необходимо для оценки их влияния на стоимость продукции в России и своевременного принятия мер.

Ранее некоторые торговые сети сообщили, что поставщики уведомили их о повышении цен на социально значимые товары. Уточнялось, что речь идет о товарах из базового перечня, утвержденного правительством в июле 2010 года - это мясо, рыба, чай, хлеб, крупы, макаронные изделия, картофель, а также масло, молоко, сахар и соль.

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