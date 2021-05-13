В Москве патрульные спасли птенца синицы

Малыш оказался посреди дороги

В столице сотрудники Дорожного патруля спасли птенца синицы, который попал на проезжую часть и не смог самостоятельно выбраться из "ловушки". О приключениях крохи рассказали в Telegram-канале столичного департамента транспорта.

"Дорожный патруль помог птенчику синицы. Малыш оказался на дороге в районе Южнопортовой улицы и не мог самостоятельно двигаться. Один из наших патрульных его заметил и пересадил в безопасное место", - сказано в сообщении.

В дептрансе пообещали, что будут следить за ситуацией.

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