В Москве патрульные спасли птенца синицы

Малыш оказался посреди дороги
В столице сотрудники Дорожного патруля спасли птенца синицы, который попал на проезжую часть и не смог самостоятельно выбраться из "ловушки". О приключениях крохи рассказали в Telegram-канале столичного департамента транспорта.
"Дорожный патруль помог птенчику синицы. Малыш оказался на дороге в районе Южнопортовой улицы и не мог самостоятельно двигаться. Один из наших патрульных его заметил и пересадил в безопасное место", - сказано в сообщении.
В дептрансе пообещали, что будут следить за ситуацией.Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен" Еще больше новостей - у нас в Telegram
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