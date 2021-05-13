Найти сведения о предках теперь можно в ревизских сказках в онлайн-сервисе "Моя семья"

Ревизские сказки - аналог привычной нам переписи населения

Теперь в онлайн-сервисе "Моя семья" Главархива Москвы появились ревизские сказки - аналог современных переписей населения. О нововведении рассказали на официальном сайте мэра столицы.

"Интерес к изучению истории своей семьи в столице не просто есть, он стремительно растет. Горожане хотят знать, кем были их предки, а наша задача - дать им необходимую информацию. Именно с этой целью в конце прошлого года мы открыли онлайн-сервис "Моя семья"‎, где выложили метрические книги более 1,4 тыс. храмов Москвы и Московской губернии. С момента создания сервиса им воспользовались более 1,2 млн человек, они просмотрели почти 4,5 млн страниц. Сейчас же мы открываем доступ к 420 тыс. страниц ревизских сказок, аналогу современных переписей населения, которые раньше, как и метрические книги, можно было посмотреть только в читальном зале", - сообщила заммэра города по вопросам социального развития Анастасия Ракова.

Отмечается, что в среднем ревизии проводились раз в десять лет. К примеру, в период с 1795 по 1858 года было проведено 10 ревизий. В них отмечались полный состав членов семьи и их возраст, что сейчас очень ценно для генеалогического поиска. При этом в ревизские сказки попадали данные только о представителях податных сословий - крестьянах, мещанах, купцах, цеховых, поскольку эти документы составляли для последующего обложения налогами. Особые ревизские сказки были для духовного сословия. А вот потомкам дворян информацию о предках там найти не удастся – сведения о них туда не включались совсем.

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