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Появилось видео покупки оружия напавшим на школу в Казани

11:38
  • четверг
  • 13 мая 2021

Лицензию Галявиев получил 14 апреля

Напавший на казанскую школу студент приобрел оружие 16 апреля в Йошкар-Оле. Опубликовано видео из оружейного магазина, на котором видно, как Ильназ Галявиев покупает гладкоствольное ружье Hatsan escort. На руках у него была лицензия, выданная двумя днями раньше.
Суд арестовал устроившего стрельбу в казанской школе

12 мая в Татарстане был день траура, родственники похоронили погибших в результате стрельбы в казанской школе. Бывший ученик пришел в гимназию №175 утром 11 мая. Галявиев прямо с порога открыл огонь. Погибли семеро детей и две учительницы, более 20 человек пострадали.

Возбуждено уголовное дело по статье об убийстве двух и более лиц, Галявиеву грозит пожизненное лишение свободы. Накануне ему предъявили обвинение и арестовали. Свою вину студент признал, ему назначена психолого-психиатрическая экспертиза.

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