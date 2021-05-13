В Минске объявили о планах производства вакцины "Спутник Лайт"

Также запустят полный цикл производства "Спутника V"

Однокомпонентную российскую вакцину "Спутник Лайт" будут производить в Белоруссии. О планах Минска рассказал глава белорусского Минздрава Дмитрий Пиневич.

"Думаю, что мы не только будем закупать эту вакцину ["Спутник Лайт"], но и сможем точно так же ее производить. Нужно детальнее ознакомиться с документами, но, насколько я понимаю, она требует однократного введения и разрешена для использования людям с 18 до 40 лет", - заявил Пиневич в интервью изданию "СБ.Беларусь сегодня".

Министр также сообщил, что с 1 октября на предприятии "Белмедпрепараты" запускается полный цикл выпуска препарата "Спутник V". Российские коллеги предоставят только технологию, все компоненты для производства будут белорусские, подчеркнул Пиневич.

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