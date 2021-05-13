Суд отправил Медведчука под домашний арест

Его также обязали сдать загранпаспорт

В четверг киевский районный суд рассмотрел ходатайство об избрании меры пресечения Виктору Медведчуку. Прокуратура требовала арестовать политика или назначить ему залог. Сумма - 300 миллионов гривен - это почти 10 миллионов евро.

Суд решил иначе - главу крупнейшей украинской оппозиционной партии "Оппозиционная платформа - За жизнь" отправили под домашний арест, пишет РИА "Новости". Также его обязали сдать загранпаспорт и носить электронный браслет.

Медведчука подозревают в госизмене и покушении на разграбление национальных ресурсов. Он отрицает свою вину и утверждает, что таким образом власти пытаются заставить оппонента замолчать.

"Это для того, чтобы закрыть рот мне, как лидеру партии. Для того, чтобы закрыть рот нашей фракции, партии. Но, конечно же, этого ничего не будет, ничего не получится. Что инкриминировано - это изложено в материалах производства, в материалах подозрения. Я ещё раз повторяю, что я к этому отношения не имею, и всё, что собрано в этих материалах, не соответствует действительности и не подтверждено объективными и реальными доказательствами", - заявил Медведчук.

После оглашения меры пресечения он также сообщил, что будет с адвокатами принимать решение о дальнейших действиях, в том числе об обжаловании.

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