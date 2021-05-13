В 2020 году были восстановлены права 45 тысяч обманутых дольщиков

На финансирование фонда защиты прав дольщиков в трёхлетнем бюджете предусмотрено более 50 млрд рублей

Правительство выделит 5 миллиардов рублей на программу доступных поездок по России и организацию летнего детского отдыха. Об этом в четверг заявил Михаил Мишустин на заседании кабинета министров. Соответствующее поручение дал Владимир Путин в Послании Федеральному Собранию.

Половина стоимости путёвки будут возвращать на карту "Мир". Помощь окажут и туроператорам, которые занимались вывозом наших соотечественников из Турции и Танзании. Им направят миллиард рублей. Кроме того, средства предоставят и агентствам, занимающимся развитием внутреннего туризма, передает "ТВ Центр".

Говорили также об упрощении процедуры банкротства для бизнеса. Ещё одна важная тема - финансовая поддержка фонда защиты прав дольщиков.

"На финансирование фонда в трёхлетнем бюджете предусмотрено более 50 млрд рублей, половина из них уже направлена. Из-за ограничений, связанных с распространением коронавируса, строительная отрасль в прошлом году оказалась под серьёзным давлением. В такой ситуации риск роста числа обманутых дольщиков значительно увеличился. Несмотря на это, за прошедший год удалось восстановить права свыше 45 тысяч покупателей жилья", - заявил Мишустин.

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