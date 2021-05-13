В Подмосковье стартовали соревнования по пожарно-спасательному спорту

Они будут проходить два дня

В Московской области стартовали соревнования по пожарно-спасательному спорту, посвящённые памяти героя России Владимира Максимчука. Об этом сообщает "ТВ Центр".

Состязания проходят в течение двух дней. В программе - испытания на силу, выносливость и скорость в разных дисциплинах. Так, участникам необходимо было взобраться на второй и четвертый этаж по штурмовой лестнице, а также преодолеть полосу препятствий.

Мероприятие состоялось в рамках международного салона, посвящённого комплексной безопасности. Он открылся накануне в парке "Патриот" в Подмосковье. В программе - более 60 различных соревнований, выставок и лекций. Участники представят новейшие технические средства и решения, необходимые для предотвращения и борьбы с чрезвычайными ситуациями.

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