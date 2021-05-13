Депутат МГД Картавцева: Обследовать в рамках проекта "Здоровая Москва" будут на новейшей технике

В павильонах доступно более 10 исследований

В павильонах "Здоровая Москва" за один час можно пройти более 10 исследований. Об этом сообщила депутат Мосгордумы Лариса Картавцева. Она напомнила, что павильоны открыты в 46 столичных парках.

"Проект "Здоровая Москва" был запущен в 2019 году. Тогда павильоны посетили почти полмиллиона москвичей. Это востребованный, удобный и доступный формат - на прогулке, по пути с работы выделить час и быстро пройти небольшое обследование, где врачи проверят основные индикаторы вашего здоровья, занесут результаты в вашу электронную карту, а если нужно - и организуют консультацию у профильного специалиста", - заявила Картавцева.

В павильонах "Здоровая Москва" работают кабинеты доврачебного осмотра, процедурный/прививочный кабинет, кабинеты врача-терапевта, кабинет УЗИ, акушерско-смотровой кабинет. Картавцева добавила, что впервые в программе "Здоровая Москва" будут широко использоваться телемедицинские технологии, а обследования будут проводиться на новейшей технике.

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