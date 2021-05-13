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Депутат МГД Титов: Компенсация до 50% затрат на инжиниринг поможет снизить нагрузку на предприятия

12:56
  • четверг
  • 13 мая 2021

Власти столицы готовы оказывать поддержку предприятиям

Компенсационные выплаты в размере до 50% потраченных на инжиниринг средств позволит снизить нагрузку на предприятия столицы. Об этом рассказал депутат Мосгордумы Андрей Титов.

По его словам, новая субсидия призвана помочь предприятиям пройти сложный период и понять, что город готов оказывать им поддержку. Под действие субсидии подпадают все этапы, начиная с затрат на конструкторские работы и разработку технологической документации и заканчивая созданием прототипов продукции, внедрением и модернизацией оборудования, монтажом и пусконаладочными работами. Компенсировать можно до 50% расходов.

Титов отметил, что пандемия вынудила многие компании искать новые рынки, и на фоне этого запуск новых продуктов и модернизация предприятий являются серьезными тратами.

"Сейчас к помощи государства обращаются даже те, кто раньше справлялся сам. Для кого-то процесс сбора документов для господдержки в новинку, кто-то не привык просить помощи и не знаком со всеми вариантами, которые сегодня предлагает Москва. Кроме того, сейчас и процесс подачи документов позволяет дорабатывать документы, дополнять заявку в течение 10 дней. Поэтому продление сроков поможет тем, кто не успевает, уложиться в сроки и получить необходимую помощь", - отметил парламентарий.

Подать заявку можно на платформе Московского инновационного кластера в режиме онлайн, заявочная кампания продлена на два месяца: ранее планировалось, что прием документов будет окончен 30 апреля, но решено было увеличить сроки.

Депутат отметил, что такая поддержка наиболее важна для инновационных производств. К примеру, в прошлом году такую субсидию получили разработчики биомедицинской продукции -  имплантов для черепа, которые требуются при повреждениях костной ткани.

"Это разработки на стыке науки и производства. В реализации таких идей заложен высокий процент риска, но при этом именно такого рода передовые разработки позволяют двигаться вперед всему сектору, тестировать идеи и концепции, конкурировать с Западом, а не просто покупать за рубежом готовое. Такие механизмы поддержки необходимы и для того, чтобы у нас здесь, в Москве сохранялся кадровый ресурс, люди знали, что они могут реализовать интересные им проекты, нужные и важные на родине", - резюмировал Титов.

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