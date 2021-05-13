Почти 70 упавших деревьев: в Москве устранили последствия непогоды

Повреждены почти 30 машин

Городские службы ликвидировали последствия ураганного ветра, который обрушился накануне вечером на столицу. В результате непогоды в городе было повалено почти 70 деревьев и повреждены 27 автомобилей, передает "ТВ Центр".

Где-то ветром сорвало рекламный щит, где-то дерево упало на машину. Порывы ветра достигали 23 метров в секунду. Было принято решение закрыть часть столичных парков. Пострадали три человека, они госпитализированы.

А вот в подмосковных Луховицах в результате падения дерева погибла пенсионерка. По данному факту областная прокуратура начала проверку. Ведомство изучает обстоятельства и другого инцидента. В посёлке Литвиново в Щёлково порывом ветра снесло крышу пятиэтажки. Пострадавших нет, но рухнувшая конструкция повредила три автомобиля, которые были припаркованы во дворе. Из дома пришлось эвакуировать 80 человек.

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