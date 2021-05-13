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В Москве продолжается реконструкция стадиона "Москвич"

15:11
  • четверг
  • 13 мая 2021

Когда он откроется и чем удивит любителей спорта?

В столице продолжается реконструкция стадиона "Москвич". Построенный более полувека назад, он ещё ни разу не обновлялся и утратил былую "форму". Зато после капремонта арена увеличится в пять раз, а состязаться здесь будут профессиональные футболисты и легкоатлеты.

Футбольное поле и легкоатлетический сектор с беговыми дорожками, местами для прыжков в длину и высоту, тренировочный комплекс для метания снарядов, крытый стрелковый тир и новая современная трибуна. Таким стадион "Москвич" предстанет перед своими гостями и спортсменами уже в следующем году.

А пока рабочие приступают к завершению основных строительных работ и обустройству спортивных сооружений.

"Практически построена трибуна, смонтирован медиаэкран. Смонтированы мачты освещения. Из-за того, что они очень тонкие, сделаны по особой форме, они выдерживают высокую нагрузку", - рассказал руководитель организационно-технического отдела компании-подрядчика Олег Пермяков.

Особенным получился и проект обновленной трибуны стадиона. По задумке архитекторов, её сектора своими очертаниями и цветовой гаммой будут повторять олимпийские кольца. Под крышей, массивную конструкцию для которой здесь недавно устанавливали гигантским 350-тонным подъемным краном, трибуна сможет разместить свыше 4000 тысяч болельщиков. К слову, и сама крыша павильона вполне сможет стать артобъектом и оригинальным фоном для селфи.

Работы на "Москвиче" стартовали ровно два года назад, в мае 2019. Построенный в 1969 году при советском автогиганте АЗЛК, стадион служил сначала спортивной площадкой для сотрудников предприятия. А после закрытия завода здесь продолжали тренироваться жители окрестных районов и спортсмены футбольной школы олимпийского резерва.

За все полвека один из самых культовых столичных стадионов ни разу не обновлялся и обветшал. Нынешняя его реконструкция - сейчас один из самых масштабных проектов обновления городских спортивных объектов Москвы. Когда работы завершатся, здесь можно будет не только тренироваться, но и устраивать массовые спортивные соревнования, а также мероприятия городского масштаба.

Татьяна Сидорова, "ТВ Центр".

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Реконструкция стадиона "Москвич"
Реконструкция стадиона "Москвич"
Реконструкция стадиона "Москвич"
Реконструкция стадиона "Москвич"
Проект реконструкции стадиона "Москвич"
Проект реконструкции стадиона "Москвич"
Реконструкция стадиона "Москвич"
Реконструкция стадиона "Москвич"
Реконструкция стадиона "Москвич"
Реконструкция стадиона "Москвич"
Реконструкция стадиона "Москвич"
Реконструкция стадиона "Москвич"
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