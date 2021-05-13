В Москве продолжается реконструкция стадиона "Москвич"

Когда он откроется и чем удивит любителей спорта?

В столице продолжается реконструкция стадиона "Москвич". Построенный более полувека назад, он ещё ни разу не обновлялся и утратил былую "форму". Зато после капремонта арена увеличится в пять раз, а состязаться здесь будут профессиональные футболисты и легкоатлеты.

Футбольное поле и легкоатлетический сектор с беговыми дорожками, местами для прыжков в длину и высоту, тренировочный комплекс для метания снарядов, крытый стрелковый тир и новая современная трибуна. Таким стадион "Москвич" предстанет перед своими гостями и спортсменами уже в следующем году.

А пока рабочие приступают к завершению основных строительных работ и обустройству спортивных сооружений.

"Практически построена трибуна, смонтирован медиаэкран. Смонтированы мачты освещения. Из-за того, что они очень тонкие, сделаны по особой форме, они выдерживают высокую нагрузку", - рассказал руководитель организационно-технического отдела компании-подрядчика Олег Пермяков.

Особенным получился и проект обновленной трибуны стадиона. По задумке архитекторов, её сектора своими очертаниями и цветовой гаммой будут повторять олимпийские кольца. Под крышей, массивную конструкцию для которой здесь недавно устанавливали гигантским 350-тонным подъемным краном, трибуна сможет разместить свыше 4000 тысяч болельщиков. К слову, и сама крыша павильона вполне сможет стать артобъектом и оригинальным фоном для селфи.

Работы на "Москвиче" стартовали ровно два года назад, в мае 2019. Построенный в 1969 году при советском автогиганте АЗЛК, стадион служил сначала спортивной площадкой для сотрудников предприятия. А после закрытия завода здесь продолжали тренироваться жители окрестных районов и спортсмены футбольной школы олимпийского резерва.

За все полвека один из самых культовых столичных стадионов ни разу не обновлялся и обветшал. Нынешняя его реконструкция - сейчас один из самых масштабных проектов обновления городских спортивных объектов Москвы. Когда работы завершатся, здесь можно будет не только тренироваться, но и устраивать массовые спортивные соревнования, а также мероприятия городского масштаба.

Татьяна Сидорова, "ТВ Центр".

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