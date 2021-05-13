Что делать, если двор заполонили таксисты

Эта проблема становится массовой

Москвичи жалуются на таксистов, которые заполнили их дворы. В районе Тропарёво-Никулино желтые машины уже давно облюбовали одну из улиц. В итоге страдают все: и местные автовладельцы, и простые пешеходы. Только вот официально разогнать такую стихийную стоянку очень сложно. А на жалобы таксисты просто не реагируют. Есть ли выход из этой ситуации?

И таких отдыхающих таксистов у дома №38 на улице Академика Анохина целая вереница. Одни приезжают, другие уезжают, кто-то оставляет машины и на ночь, занимая парковочные места.

В переоборудованном бомбоубежище разместилось не только кафе, но и автотехцентр. В результате двор в прямом смысле стал не просто проходным, а проездным для водителей такси.

Таких дворов - забитых таксистами - в городе и не сосчитать. С ними борются не только автомобилисты за парковочные места, но и пешеходы - за право спокойно дойти до подъезда.

Новые требования к парковке коммерческого транспорта вступили в силу год назад, но ситуацию с наплывом таксистов во дворах так и не решили.

По новым правилам таксисты после смены должны оставлять свои автомобили на специализированных ограждённых и освещенных парковках. Чтобы доказать нарушение, сотруднику ГИБДД нужно зафиксировать, сколько простоял автомобиль во дворе. То есть на сбор доказательств уйдет несколько часов. Но чтобы все-таки сдвинуть дело с мертвой точки и сделать нормы закона действующими, юристы предлагают жителям домов почаще проявлять активность.

"Если это массовая парковка и действительно, видно, что это не одно, не два такси в многоквартирном доме, а 20-30 автомобилей и так далее, то можно подать соответствующую жалобу через приложение "Помощник Москвы", либо пожаловаться в ГИБДД или МАДИ", - рассказал адвокат Пётр Карбанов.

Правда, и здесь пока есть большое "но". Точнее, огромный пробел. Оштрафовать за парковку во дворе не получится. Такая статья до сих пор не предусмотрена в Административном кодексе.

Екатерина Гоголева, "ТВ Центр".

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