Жители подмосковных Котельников добиваются строительства новых школ

Как быстро администрация обещает решить проблему?

Жители подмосковных Котельников никак не дождутся строительства обещанных им школ. Старые учебные заведения в их городе уже давно переполнены. Многоэтажек с каждым годом становится только больше, а вот новые школьные корпуса до сих пор красуются лишь на бумаге.

Будний день Анастасии Еремеевой начинается в 6 утра. В семь многодетная мать собирает детей: кого в детский сад – кого в школу. Дальше лотерея: успеют или нет к началу занятий.

Анастасия возит дочь учиться в Жулебино, потому что в местных школах нет продленки и детского сада рядом. Да, ездить далеко, но ведь и в Котельниках ближайшая школа находится в двух с половиной километров от ее микрорайона.

Население подмосковных Котельников – почти 50 тысяч человек. По нормативам в городе должно быть больше шести с половиной тысяч школьных мест. По факту – только половина. Дети учатся в две смены.

Всего в Котельниках три школы. №2 - самая молодая их них – и та в пенсионном возраст. Ее построили в далеком 1960-м году. Недавно сделали пристройку на 300 мест.

Новую трехэтажную школу с собственным спортивным полем застройщик обещал в своей рекламе к 2017 году. Вместо пяти изначально запланированных корпусов девелопер построил уже десять. На вопрос, почему до сих пор нет школы, компания отвечает общими жизнеутверждающими фразами.

В результате проработки в Котельниках компания просто вернула землю городу. А местные власти регулярно переносят сроки строительства: 20-й, 22-й, 23-й, а в последнем письме – уже 26-й год.

Даже если администрация города исполнит обещания, старшеклассники уже точно не попадут в школу возле дома. Чтобы это смогли сделать ученики помладше, их родители готовят обращение губернатору области и в прокуратуру с просьбой дать возможность детям нормально учиться.

Иван Колесников, "ТВ Центр".

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