Москвичи выберут имя для спасенной в Арктике белой медведицы

Варианта всего два

Сегодня началось голосование, в ходе которого москвичи могут выбрать имя для молодой белой медведицы. Её в конце апреля спасли на острове Большевик и привезли в столичный зоопарк, напоминает "ТВ Центр".

Вариантов пока два: Рада (от слова "радуга") и Хатанга (от названия таймырского села, рядом с которым медведицу нашли золотодобытчики). Прокормить её в арктической тундре было невозможно, и животное отправили на большую землю специалистам. Так маленькая медведица оказалась в Москве.

Она уже освоилась, явно прибавила в весе и много времени проводит на свежем воздухе, с азартом вылавливая в бассейне живых карпов. У медвежонка есть всё, кроме имени. Помочь с выбором может каждый, отправив один из предложенных вариантов или придумать свой на страницах Московского зоопарка в соцсетях.

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