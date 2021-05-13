Мишустин выделил 5 млрд рублей на детский туристический кешбэк

Дети смогут отдохнуть в летних лагерях

Сохранению здоровья детей в России необходимо уделять особое внимание. Высказывание президента Владимира Путина в его послании парламенту напомнил членам кабмина премьер-министр Михаил Мишустин, открывая заседание правительства.

"В прошлом году не все ребята смогли отдохнуть в летних лагерях, и во время этих каникул им нужно наверстать упущенное. По поручению главы государства мы сегодня выделим 5 миллиардов рублей на программу поддержки доступных поездок внутри страны для организации летнего детского отдыха", - заявил Мишустин.

Премьер также заявил о необходимости возместить потери туроператоров, которые вывозили россиян из Турции и Танзании, авиасообщение с которыми было прервано из-за коронавируса. Мишустин сообщил, что на эти цели будет выделен 1 миллиард рублей, передает ТАСС.

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