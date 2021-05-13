Участок салатовой ветки московского метро откроют 14 мая

Это значительно раньше планируемого срока

В столичной подземке досрочно открывается участок салатовой линии между станциями "Дубровка" и "Волжская". Он станет доступен для пассажиров уже в пятницу. Об этом в четверг сообщил Сергей Собянин на своей странице в Twitter.

Досрочно, 14 мая, открываем для пассажиров участок салатовой линии #мосметро между станциями "Дубровка" и "Волжская". Строители раньше закончили проходку двухпутного тоннеля #БКЛ под станцией "Печатники". — Сергей Собянин (@MosSobyanin) May 13, 2021

Строители раньше закончили проходку двухпутного тоннеля Большой кольцевой линии. Кроме того, за это время на закрытых станциях обновили инфраструктуру, в том числе сделали косметический ремонт и промыли облицовку вестибюлей.

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