Кремль отверг планы по поглощению Донбасса

Россия таким не занимается
У России нет в планах поглощения Донецкой и Луганской народных республик. Об этом заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, комментируя сообщения о попытках Москвы интегрировать Донбасс.
"Россия никогда этим не занималась", - сказал он. Слова представителя Кремля приводит ТАСС.
Ранее агентство Bloomberg сообщило о том, что в Евросоюзе считают, что Россия пытается "де-факто интегрировать юго-восток Украины" с помощью выборов и выдачи населению российских паспортов.Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен" Еще больше новостей - у нас в Telegram