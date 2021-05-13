Кремль отверг планы по поглощению Донбасса

Россия таким не занимается

У России нет в планах поглощения Донецкой и Луганской народных республик. Об этом заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, комментируя сообщения о попытках Москвы интегрировать Донбасс.

"Россия никогда этим не занималась", - сказал он. Слова представителя Кремля приводит ТАСС.

Ранее агентство Bloomberg сообщило о том, что в Евросоюзе считают, что Россия пытается "де-факто интегрировать юго-восток Украины" с помощью выборов и выдачи населению российских паспортов.

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