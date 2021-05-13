Агата Муцениеце объяснила нежелание выходить замуж

Актриса не верит в "идеальных мужчин"

Актриса Агата Муцениеце призналась, что в ближайшие годы не намерена снова выходить замуж. При этом она рассказала, что не избегает мужчин и периодически ходит на свидания.

"Я как тот кот, который наступил на уголь. Вряд ли скоро смогу доверять, но время лечит", - заявила знаменитость.

По словам Муцениеце, сейчас она еще не готова к серьезным отношениям. Актриса не верит, что существуют идеальные мужчины – разрушить это убеждение сможет тот, кто будет держать свое слово, передает "7Дней".

Агата Муцениеце и Павел Прилучный развелись в прошлом году спустя 9 лет брака. У пары есть двое детей: 5-летняя Мия и 8-летний Тимофей.

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