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"Пожарная команда": в Кремле оценили работу правительства Мишустина

13:17
  • четверг
  • 13 мая 2021

Пандемия спровоцировала беспрецедентный мировой кризис

Пандемия коронавируса спровоцировала совершенно беспрецедентный мировой кризис. Благодаря работе правительства Михаила Мишустина, России удается пройти его с минимальными потерями, заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.
Песков рассказал об ограничениях в работе Путина

"Правительство Мишустина фактически начало свою работу в качестве кризисной, пожарной команды… Но все-таки благодаря антикризисной деятельности правительства нам удалось пройти - и проходим мы через этот период - наверное, с минимально возможными потерями", - прокомментировал Песков отчет главы кабмина Госдуме.

Представитель Кремля подчеркнул, что правительство уже сейчас верстает свои планы именно как планы роста. Его деятельность неоднократно получала позитивную оценку президента Путина, приводит слова Пескова ТАСС.

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