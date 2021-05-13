"Пожарная команда": в Кремле оценили работу правительства Мишустина

Пандемия спровоцировала беспрецедентный мировой кризис

Пандемия коронавируса спровоцировала совершенно беспрецедентный мировой кризис. Благодаря работе правительства Михаила Мишустина, России удается пройти его с минимальными потерями, заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

"Правительство Мишустина фактически начало свою работу в качестве кризисной, пожарной команды… Но все-таки благодаря антикризисной деятельности правительства нам удалось пройти - и проходим мы через этот период - наверное, с минимально возможными потерями", - прокомментировал Песков отчет главы кабмина Госдуме.

Представитель Кремля подчеркнул, что правительство уже сейчас верстает свои планы именно как планы роста. Его деятельность неоднократно получала позитивную оценку президента Путина, приводит слова Пескова ТАСС.

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