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В Совфеде оценили актуальность ограничения скорости самокатов

13:50
  • четверг
  • 13 мая 2021

На улицах городов появляется все больше самокатов

Сенатор Совфеда Александр Башкин поддержал идею ограничить скорость самокатов. По его словам, в современных реалиях это становится необходимой мерой.
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"Ограничение скорости самокатов - абсолютно правильная и необходимая людям мера. Увеличившееся количество разных средств передвижения - самокатов, велосипедов, гироскутеров - уже привело к росту травматизма как пешеходов, так и самих владельцев этих средств", - считает Башкин.

Он допустил, что ограничение может быть введено на федеральном уровне, передает РИА Новости. Постепенно некоторые регионы страны уже вводят ограничения скорости самокатов. Их опыт можно использовать как пилотный проект, а затем внедрить единое для всех правило, отметил сенатор.

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