Вашингтон уверяет: виной всему "акустическая атака", замешана Россия

Более 130 граждан США поражены загадочным недугом, выражающимся в поражении некоторых участков мозга. Это работавшие за рубежом дипломаты, военные и сотрудники спецслужб. Заболевание уже назвали "гаванским синдромом", ранее считалось, что пострадавших около 60 человек.

"На сегодняшний момент у нас нет четкой информации о причине этих инцидентов и строить догадки было бы преждевременно и безответственно", — цитирует представителя Национальной службы разведки США Аманду Шош издание The New York Times. Однако другие источники уже заявили, что за секретные атаки на американских шпионов несут ответственность российские спецслужбы.

По данным издания, речь идет о симптомах неких мозговых нарушений, которые ощущали предполагаемые жертвы атак. Так, сотрудники американской дипмиссии и их родственники на Кубе с конца 2016 года жаловались на потерю слуха, тошноту, головные боли и расстройство равновесия. Агентство Associated Press получило аудиозапись такой "аудиоатаки". Журналисты сообщили, что это напоминало "высокочастотный звук сверчков, совмещенный с царапаньем ногтями по доске".

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